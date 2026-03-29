東京ヤクルトスワローズが29日、公式Xを更新。開幕スタメン発表の際の池山隆寛新監督（60）のスピーチを投稿し、監督が見せた予想外の行動が大きな反響を呼んでいる。

【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？ 古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」

投稿された動画は、開幕直前のロッカールーム内の様子を収めたもの。緊張した様子の池山監督は、時折言葉を噛みつつも、チームやファンのため、「みんなで頑張りましょう！」と力強い闘志を燃やした。さらに、自身の緊張をほぐすために突然「ラジオ体操」を熱唱。予想外の行動に、ロッカールーム内には大きな笑いが起こった。

球団は、「燕心全開の池山監督です」と新監督を紹介。現役時代は「ブンブン丸」の愛称で親しまれた、飾らない人柄がうかがえる一幕となった。

【画像】練習見守る池山監督 プロ野球、きょう開幕 練習を見守るヤクルト・池山監督＝横浜

この投稿には、Xユーザーから「大丈夫かこの監督？ と、思いながらもとても感慨深い」「このgdgd加減wwwww」と、初々しい指揮官の振る舞いに注目したコメントが殺到。一方で、「この真っ直ぐさが染みるじゃないか」「今見たんだけど感動するわ めっちゃ良い監督やん」「間違いなく歴史上の最弱開幕スタメンだとは思うが、下馬票をひっくり返してくれるの本当に期待してる」といった期待の声も相次いでいる。