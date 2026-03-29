「ホロライブ」フワワ・アビスガード、手術の完了をXで報告「早く復帰できるように日々がんばっています」
英語圏向けVTuberグループ「ホロライブEnglish」に所属するフワワ・アビスガードさんとモココ・アビスガードさんのXが、29日までに更新。フワワさんの手術が完了したことを報告すると、ファンから安堵の声が上がった。
【写真】フワワさんの手術が無事に終わりファンから安心の声上がる
フワワさんとモココさんはふたりで活動する双子のVTuberで、チャンネル登録者は131万人を超える人気配信者だ。
フワワさんは、20日に手術やリハビリのために約1ヵ月ほど入院することを発表。多くのファンから心配の声が集まったが、今回の投稿で「フワワの手術が無事終わりました〜 入院生活にまだまだ慣れていないけど、早く復帰できるように日々がんばっています」とコメント。ベッドで横になるフワワさんをモココさんが看病するかわいいイラストとともに手術の完了を報告した。
この投稿には海外はもちろん、日本のファンからも多くの反響が集まっており、「手術無事終わったようでなによりです！ ゆっくり休んでください！」「入院生活も大変だと思うけど、今はゆっくり休んでね！」「また元気なBAUBAU聞かせてね」などの声が寄せられている。
引用：「FUWAMOCO holoEN」X（＠fuwamoco_en）
【写真】フワワさんの手術が無事に終わりファンから安心の声上がる
フワワさんとモココさんはふたりで活動する双子のVTuberで、チャンネル登録者は131万人を超える人気配信者だ。
フワワさんは、20日に手術やリハビリのために約1ヵ月ほど入院することを発表。多くのファンから心配の声が集まったが、今回の投稿で「フワワの手術が無事終わりました〜 入院生活にまだまだ慣れていないけど、早く復帰できるように日々がんばっています」とコメント。ベッドで横になるフワワさんをモココさんが看病するかわいいイラストとともに手術の完了を報告した。
この投稿には海外はもちろん、日本のファンからも多くの反響が集まっており、「手術無事終わったようでなによりです！ ゆっくり休んでください！」「入院生活も大変だと思うけど、今はゆっくり休んでね！」「また元気なBAUBAU聞かせてね」などの声が寄せられている。
引用：「FUWAMOCO holoEN」X（＠fuwamoco_en）