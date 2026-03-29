二宮和也、嵐5人で“おそろい”のWBC土産を公開「オソロっちだぜぇぇ」
5人組グループ・嵐の二宮和也が29日、自身の公式Xを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で購入した嵐メンバーへのお土産を公開した。
【写真】「オソロっちだぜぇぇ」嵐5人へのWBC土産を公開した二宮和也
同大会でネットフリックスのスペシャルサポーターを務めていた二宮は、「そうそう。WBCでお土産（嵐のね）を買ったんだけど、今回はちゃんと5個買いました笑 オソロっちだぜぇぇ」とつづり、メンバーで“おそろい”のお土産を紹介。WBCのロゴマークが入った黒いキャップを披露した。
この投稿にファンからは、「嵐5人でオソロっちぃぃぃぃぃ」「オソロっち大好きな二宮くんが愛おしい」「かわいいすぎる」「素敵なお土産」「5人が被ってる所見たいです」などと反響が寄せられている。
【写真】「オソロっちだぜぇぇ」嵐5人へのWBC土産を公開した二宮和也
同大会でネットフリックスのスペシャルサポーターを務めていた二宮は、「そうそう。WBCでお土産（嵐のね）を買ったんだけど、今回はちゃんと5個買いました笑 オソロっちだぜぇぇ」とつづり、メンバーで“おそろい”のお土産を紹介。WBCのロゴマークが入った黒いキャップを披露した。
この投稿にファンからは、「嵐5人でオソロっちぃぃぃぃぃ」「オソロっち大好きな二宮くんが愛おしい」「かわいいすぎる」「素敵なお土産」「5人が被ってる所見たいです」などと反響が寄せられている。