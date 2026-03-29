かつて日本でも活躍した人気美女レスラーの、ベルトに対する“激しい執着”が話題に。様々なシチュエーションでベルトを肌身離さず持ち歩く姿に多くの反響が寄せられている。

【画像】水着でもランジェリーでも“ベルトを離さない”美女レスラー

WWEスーパースターのブレイク・モンローが29日、自身のインスタグラムを更新。水着やランジェリー、リングギアなど、ベルトとともに様々な衣装で撮影した自撮りを大量投稿した。

公開された写真の中には、滞在先のバハマの砂浜で、白いビキニ姿で日光浴を楽しむブレイクの姿が収められている。その腹部には、彼女が直近のNXT放送で王者テイタム・パクスリーをステージ下へ引きずり込み、力ずくで強奪したNXT女子北米王座のベルトが鎮座。寝食を共にするかのようにベルトを肌身離さず持ち歩くその様子からは、この至宝に対する異常なまでの執着心と、正規王者としての座を奪い取ろうとする狂気的な野心がひしひしと伝わってくる。

かつて日本（スターダム）のリングで「マライア・メイ」としてトップ戦線で活躍し、その圧倒的なビジュアルと確かな実力で多くの日本人ファンを虜にしてきた彼女。WWE移籍後もそのスター性はさらに輝きを増しており、現在はNXT女子戦線の中心人物として、最も目が離せない存在となっている。

この投稿には半日足らずで2.5万件の“いいね”が集まり、ファンからは「準備できてるよ！！！」「次のNXT北米チャンピオンだ」「これ以上美しくならないで」「完璧な組み合わせ！」といった反響が寄せられた。

ブレイクはこの投稿に「who's ready for the reunion tour?（再結成ツアーの準備はできてる？）」と意味深なメッセージを添えた。これがかつての仲間との合流を示唆しているのか、あるいはベルトとの“再会”に向けた新たな計画の幕開けなのか。彼女の次なる動向に注目だ。

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