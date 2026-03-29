◇プロ野球セ・リーグ 阪神 12-6 巨人(29日、東京ドーム)

阪神との開幕3戦目を落とし、2連敗でカード負け越しとなった巨人。試合後には阿部慎之助監督がインタビューに応じました。

この日の先発マウンドにあがったドラフト3位ルーキー・山城京平投手は、2回と0/3を投げ5失点。2回には2度の死球などで場内が騒然とするなど、厳しい展開も生まれました。阿部監督は「ちょっと荷が重かったかなと思って。任せたのは僕なので、僕の責任です」とコメント。ほろ苦いプロ初登板となったルーキーをねぎらいます。

そんな中、ルーキーの失点を取り返すべく打線は奮起。新戦力であるダルベック選手と泉口友汰選手がHR含むマルチ安打を記録するなど、一時はリードを奪い返す場面もありました。阿部監督は「選手みんな頑張ってくれた」と称賛。続けて「とにかく、悪いことばかりじゃなかったのでね。まだまだこれからタイガースを倒すチャンスがたくさんありますので、しっかり反省して、修正して、1つずつ積み重ねていきたい」と意気込みました。

現時点では、WBCに出場したライデル・マルティネス投手と大勢投手を欠いている巨人ブルペン。この試合でも8回以降に大量失点を喫し、逆転負けとなりました。この点についても阿部監督は「いるメンバーで頑張るしかありませんので。彼らが戻ってくるまでは辛抱して、みんなで頑張りたいと思います」と語りました。