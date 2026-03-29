まさに“狂気”の3−1−4−2 卒倒しそうな森保采配 CBまで飛び出す攻撃性は規格外にも程がある
終盤のシステム変更は、まさに狂気のリスクチャレンジだった(C)Getty Images
おいおい、規格外にも程があるだろう。1−0で勝利した国際親善試合のスコットランド戦、後半33分の交代策には驚かされた。
DF瀬古歩夢に代わって橋岡大樹。それはいい、同ポジションの入れ替えに過ぎない。問題はボランチの田中碧と藤田譲瑠チマに代わり、鎌田大地と塩貝健人が投入されたことだ。
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鎌田は最近、主戦場がボランチになっている。だが、塩貝はボランチではない。ストライカーだ。このピースが合わないパズルをどう組むのか。
答えは3−1−4−2だった。ボランチを1枚削り、前線を増やした攻撃的システムに変更する。
塩貝は上田綺世と2トップ。堂安律と三笘薫をインサイドハーフへ移し、鎌田は1枚で中盤の底。だが、鎌田は元々トップ下をやっていた攻撃タイプであり、守備力を物足りなく感じることもある。その鎌田が1枚でアンカー。システム自体が攻撃的である上に、配置した選手は揃いも揃って攻撃的ときた。また、それ以上に日本代表では経験の浅いシステムとポジションばかりだ。この胃もたれしそうな状況で、どうやって守備のバランスを取るのか。
ところが、その不安を嘲笑うかのように後半39分、日本は3バックの鈴木淳之介が三笘を追い越し、サイドを駆け上がって行く。この超攻撃的配置で、さらにセンターバックがオーバーラップ？ クラクラしてきた。その鈴木のクロスから、最後は伊東純也が押し込む。日本は破れそうで破れなかったスコットランドのゴールを、強引に押し開けて1−0の勝利を呼び込んだ。
気が狂いそうなほどの攻撃性とリスクチャレンジだった。森保監督、大人しそうな顔をしているくせに、内にはどれだけの狂気を秘めているんだ。
もっとも、その勝負師の素顔を見たのは、これが初めてというわけではない。2022年のカタールW杯もそうだった。
ドイツ戦の後半にぶっつけ本番に近い3バックのマンツーマンプレッシングを取り入れ、さらにスペイン戦の後半には両ウイングハーフに三笘と伊東を同時に置く超攻撃的なハイプレスをぶち込み、2試合共に2−1で逆転勝利を収めた。どちらも、それまではほとんど見せていなかった戦術だった。
森保監督の大胆采配は、次のW杯でも決まるのか(C)Getty Images
当時、あの布陣について我々ライターの間では「ファイヤーフォーメーション」と呼び、内輪の話題になっていたが、今となっては何も特別感が無い。3バックを同数のリスクに晒してハイプレスに行くことも、三笘と伊東を同時にウイングハーフに並べることも、今は日常の光景だ。怪我や成長もあり、人選は中村敬斗や堂安律に変わったりもするが、「ファイヤー」が普通のチームになった。いつも燃えている。超サイヤ人が日常になった孫悟空のようだ。
だが、そうして基準が上がった今でさえ、スコットランド戦終盤の3−1−4−2に関しては、卒倒しそうなほどのアグレッシブさが感じられた。火では足りない。あのアクセル全開の配置に加え、後ろから鈴木淳之介まで飛び出して行ったあの瞬間、日本代表にはマグマが噴き上がるような苛烈さがあった。
1−0の勝利をたぐり寄せた、マグマアタック。カタールW杯で見たファイヤーフォーメーションの上位互換を見た気がした。
とはいえ、いきなりこの形が3か月後のW杯でベースになるとは信じていない。実際、選手交代とシステム変更後、最初の数分間は怪しかった。せっかく日本が良い流れで攻め込んでいたのに、バランスを失って一転、数分間はスコットランドに押し込まれた。
その後、先制点を含めて日本が一旦ペースを握ってからは、鎌田をアンカーに置いたことで、師匠のごときパスさばきでポゼッションを調整。守備の不安をボール保持によって呑み込んで試合を安定させたが、悪いほうへ転ぶ可能性もゼロではなかった。
まさに規格外。訳ありシステムではある。ただ、「いつでもアレやったるで！」という奥の手感が、日本に余裕と強気をもたらすかもしれない。
31日深夜のイングランド戦が楽しみだ。意気揚々の日本が、紛うことなき強豪にぶつかっていく。「あらら、お前にはまだこのステージは早すぎるよ」と突き返されるか、それとも高みを垣間見るか。
[文:清水英斗]