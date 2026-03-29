◆プロボクシング ▽５６・０キロ契約１０回戦 小国以戴―マーロン・タパレス ▽ＷＢＡ＆ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・レネ・サンティアゴ―ＷＢＯ４位、ＷＢＡ７位・谷口将隆（４月３日、東京・後楽園ホール）

４月３日に東京・後楽園ホールで開催される「ＴＲＥＡＳＵＲＥ ＢＯＸＩＮＧ ＰＲＯＭＯＴＩＯＮ １２」で元ＩＢＦ世界スーパーバンタム級王者・小国以戴（ゆきのり、３７）＝角海老宝石＝と対戦する元世界２階級制覇王者のマーロン・タパレス（３４）＝フィリピン＝が２９日、成田空港着の航空機で来日した。

日本に到着したタパレスは「フライトは快適でした。フィジカルの準備もしっかり整っており、コンディションはバッチリです。ウェートもちょうど良い状態をキープできています」と好調をアピール。小国戦に向け「今回は小国選手に勝利すること。ただそれだけです。そのために集中して取り組んできました」と話した。

現在はスーパーバンタム級でＷＢＣ２位、ＷＢＯ３位、ＩＢＦ４位にランクされている。勝てば世界王座返り咲きへ大きく前進する一戦に向け「ノックアウトで倒せればと思っています。そのために全力で頑張ります。今回の試合に向けて、新しい戦略を用意してきました。それをリングで披露するのが自分でも楽しみです」と意気込むと、日本のファンへ「４月３日の小国選手との試合を、私自身とても楽しみにしています。日本のファンの皆さん、応援よろしくお願いします。ありがとうございます！」とメッセージを送った。

タパレスはＷＢＡ＆ＩＢＦ同級統一王者時代の２３年１２月、当時ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級統一王者だった井上尚弥（大橋）と４団体王座統一戦を戦った（１０回ＫＯ負け）経験を持つ。

戦績は小国が２３勝（９ＫＯ）４敗３分け、タパレスが４１勝（２２ＫＯ）４敗。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。