歌舞伎俳優の十代目松本幸四郎の妻・藤間園子さんが、長男の市川染五郎の誕生日を祝う様子を公開した。

２７日に２１歳の誕生日を迎えた染五郎。藤間さんは２９日までに自身のインスタグラムを更新。「昨日で２１歳になりました 公演中は食べられない生牡蠣のバースデープレートと、大好物のゴルゴンゾーラのバースデーケーキでお祝いしました」と記し、生ガキがずらっと並んだ一風変わった“バースデープレート”と、ろうそくと染五郎のニックネーム「いっくん」と書かれたプレートが立てられたゴルゴンゾーラチースのケーキの写真をアップ。

「今晩２０：００より、日頃の感謝を込めて、市川染五郎ファンクラブサイト内で会員限定のバースデー生配信を致します。会員の皆様、是非ともご参加下さい」とつづった。

この投稿には、「おめでとうございます 牡蠣好きなんですね」「染君にとってしあわせな１年になりますように」「もぅ、そんな大人になって 鎌倉殿の１３人が懐かしい」「公演中は我慢している事も多いのでしょうね。益々飛躍の年となりますことをお祈りしております」などのコメントが寄せられた。