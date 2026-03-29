◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人６―１２阪神（２９日・東京ドーム）

巨人は２連敗を喫し、２０１２年以来１４年ぶりとなる開幕カードでの負け越しとなった。

初回２死二塁でダルベックの右中間適時二塁打で先制。しかし先発・山城は初回から制球に苦しむ中、２回２死一、二塁で投手の伊藤将に逆転二塁打を許した。３階も制球が定まらず２回０／３を５失点でＫＯ。それでも一時４点のビハインドからじわじわと点差を縮め、同点の７回に泉口が一時逆転一時勝ち越しのソロをマークした。だが８、９回に救援陣が７点を失い、昨季の覇者・阪神に敗戦。阿部監督の試合後の一問一答は以下の通り。

―序盤から荒れる試合

「（先発・山城は）ちょっと荷が重かったかなと思って。任せたのは僕なので僕の責任です」

―大量ビハインドを一時逆転した

「選手みんな頑張ってくれたんで。とにかく悪いことばかりじゃなかったんでね。まだまだこれからタイガースを倒すチャンスはたくさんありますので、しっかり反省して、修正して、一つずつ積み重ねていきたいなと思います」

―マルティネスと大勢が不在の中、救援陣に負担も

「いるメンバーで頑張るしかありませんので、彼らが戻ってくるまでは辛抱してみんなで頑張りたいなと思います」