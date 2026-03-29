■全国の30日（月）の天気
高気圧は東へ離れ、西から前線や低気圧が近づくでしょう。九州南部は昼過ぎから雨が降り出し、夜にかけて九州北部や中国四国にも雨の範囲が広がりそうです。雷を伴う所があり、局地的に激しく降るでしょう。東日本と北日本は晴れ間がありますが、一部でにわか雨がありそうです。

気温は朝から高く、日中は西・東日本で20℃以上となりそうです。鳥取や熊本は25℃と夏日の予想で、大阪、福岡、福井などでも24℃まで上がるでしょう。全国的に季節先取りの暖かさが続きそうです。

予想最低気温（前日差）
札幌　　　3℃（±0　4月中旬）
仙台　　　6℃（±0　4月中旬）
新潟　　　9℃（＋2　4月下旬）
東京都心　12℃（＋2　4月下旬）
名古屋　　14℃（＋3　5月上旬）
大阪　　　15℃（＋2　5月上旬）
広島　　　10℃（＋1　4月中旬）
高知　　　13℃（＋2　4月下旬）
福岡　　　11℃（＋1　4月中旬）
鹿児島　　14℃（＋2　4月下旬）
那覇　　　21℃（＋2　5月上旬）

予想最高気温（前日差）
札幌　　　13℃（＋3　4月下旬）
仙台　　　13℃（-2　4月上旬）
新潟　　　20℃（＋6　5月上旬）
東京都心　21℃（-1　4月上旬）
名古屋　　23℃（±0　5月上旬）
大阪　　　24℃（＋2　5月上旬）
広島　　　22℃（±0　4月下旬）
高知　　　23℃（＋2　4月下旬）
福岡　　　24℃（＋3　5月中旬）
鹿児島　　21℃（-2　4月上旬）
那覇　　　26℃（＋2　5月上旬）

■全国の週間予報
31日から4月1日にかけては全国的に雨や風が強まり、荒れた天気になるでしょう。大雨や暴風となる所がありそうです。今後の情報にご注意ください。2日は西日本や東海で晴れますが、東日本や東北南部は雨が降るでしょう。3日は東日本や北日本で晴れますが、4日から5日にかけては、再び雨の所が多くなりそうです。気温はこの先も全国的に高く、西・東日本は20℃前後の暖かさが続くでしょう。東北も15℃以上の日が多く、サクラ前線は順調に北上しそうです。