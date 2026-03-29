■全国の30日（月）の天気

高気圧は東へ離れ、西から前線や低気圧が近づくでしょう。九州南部は昼過ぎから雨が降り出し、夜にかけて九州北部や中国四国にも雨の範囲が広がりそうです。雷を伴う所があり、局地的に激しく降るでしょう。東日本と北日本は晴れ間がありますが、一部でにわか雨がありそうです。

気温は朝から高く、日中は西・東日本で20℃以上となりそうです。鳥取や熊本は25℃と夏日の予想で、大阪、福岡、福井などでも24℃まで上がるでしょう。全国的に季節先取りの暖かさが続きそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 3℃（±0 4月中旬）

仙台 6℃（±0 4月中旬）

新潟 9℃（＋2 4月下旬）

東京都心 12℃（＋2 4月下旬）

名古屋 14℃（＋3 5月上旬）

大阪 15℃（＋2 5月上旬）

広島 10℃（＋1 4月中旬）

高知 13℃（＋2 4月下旬）

福岡 11℃（＋1 4月中旬）

鹿児島 14℃（＋2 4月下旬）

那覇 21℃（＋2 5月上旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 13℃（＋3 4月下旬）

仙台 13℃（-2 4月上旬）

新潟 20℃（＋6 5月上旬）

東京都心 21℃（-1 4月上旬）

名古屋 23℃（±0 5月上旬）

大阪 24℃（＋2 5月上旬）

広島 22℃（±0 4月下旬）

高知 23℃（＋2 4月下旬）

福岡 24℃（＋3 5月中旬）

鹿児島 21℃（-2 4月上旬）

那覇 26℃（＋2 5月上旬）

■全国の週間予報31日から4月1日にかけては全国的に雨や風が強まり、荒れた天気になるでしょう。大雨や暴風となる所がありそうです。今後の情報にご注意ください。2日は西日本や東海で晴れますが、東日本や東北南部は雨が降るでしょう。3日は東日本や北日本で晴れますが、4日から5日にかけては、再び雨の所が多くなりそうです。気温はこの先も全国的に高く、西・東日本は20℃前後の暖かさが続くでしょう。東北も15℃以上の日が多く、サクラ前線は順調に北上しそうです。