◇セ・リーグ 巨人6―12阪神（2026年3月29日 東京D）

巨人の阿部慎之助監督（47）は「ちょっと荷が重かったかなと思って。任せたのは僕なので、僕の責任です」とデビュー戦で3回途中5失点KOされたドラフト3位左腕・山城をかばった。

初回に泉口、ダルベックの連続二塁打で先制しながら、直後の2回に山城が2死球と荒れて2点を失い、3回には二塁打と連続四球で無死満塁のピンチを招いて降板。3回表の時点で1―5とリードを奪われた。

それでも打線は必死に追い上げ、5回にダルベックの2号2ランで追いつくと、7回には泉口の1号ソロで6―5と一度は勝ち越しに成功した。

「そうですね。選手はみんな頑張ってくれたので。とにかく、悪いことばかりじゃなかったので。まだまだこれからタイガースを倒すチャンスはたくさんありますので。しっかり反省して、修正して、一つずつ積み重ねていきたいと思います」と前を向く指揮官だった。

また、WBC後のコンディション調整のため大勢、マルティネスが開幕から1軍メンバーを外れているが、「いるメンバーで頑張るしかありませんので、彼らが戻ってくるまでは辛抱して、みんなで頑張っていきたいと思います」と話していた。