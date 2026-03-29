「巨人６−１２阪神」（２９日、東京ドーム）

巨人が終盤に大量失点し、２０１２年以来１４年ぶりの開幕カード負け越しとなった。３番・泉口が３安打１本塁打１打点、４番・ダルベックが２安打１本塁打４打点をたたき出すも、及ばなかった。

プロ初先発となったドラフト３位・山城（亜大）が序盤から制球に苦しむ。初回に１点の援護をもらうも、二回には２死球でピンチを背負い、阪神・藤川監督がベンチを飛び出す異常事態になった。２死一、二塁から相手先発・伊藤将に一時逆転二塁打を浴びて、プロ初失点。さらに三回にも二塁打、２四球で無死満塁となったところで降板。初めてのマウンドは２回０／３を３安打５四死球５失点と、プロの洗礼を浴びた。

三回に４点を追う展開になるも、直後に１死満塁からダルベックが押し出し四球を選び、巨人ナインも相手先発・伊藤将をマウンドから降ろした。続く岸田は犠飛で２点目を奪い、五回には１死一塁からダルベックが２号２ランで同点。七回には泉口が１号ソロで勝ち越しに成功した。

それでも八回だ。１死二、三塁とピンチを背負うと、坂本に同点打を浴びた。さらに２死二、三塁で代打・木浪の打球は二塁へ。この打球処理にもたつく間に二走もホームへ突っ込み、セーフの判定。阿部監督の執念のリクエストも覆らず、重すぎる２点の勝ち越し点を許した。

両先発が３回持たずでマウンドを降りる波乱の幕開けになった、開幕３戦目。両軍が選手をつぎ込む総力戦となったが、九回に８番手の石川が４点を失い、突き放された。