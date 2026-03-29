◇ファーム・リーグ 阪神1―1広島（2026年3月29日 SGL尼崎）

阪神がファーム・リーグの広島戦に1―1で引き分けた。先発の茨木は6回1/3を1失点と力投。「5番・左翼」で先発した前川が2安打を放つなどアピールした。

母校の選抜大会決勝進出に燃えた。前川は2回に右前へ運ぶと、8回には左前打。広角へ打ち分け、存在感を示した。

「数字で判断されるので、もう本当に数字を残して（1軍に）呼ばれた時にパッと行けるように。はい、もう今はコツコツ準備したいなと思っています」

この日は母校の智弁学園（奈良）が選抜大会準決勝で中京大中京（愛知）に2―1で勝利。春夏通じて初優勝を飾った2016年大会以来10年ぶりの決勝進出を決めた。

「まあ、やっぱりすごいなっていうのと、まあ春夏と違いますけど、僕らは夏（2021年）に決勝で負けているので（決勝も）勝ち切って頑張ってほしいなと思います」

今春の選抜大会を最後に、智弁学園の野球部を長く支えた井元部長が勇退する。前川もお世話になった恩師の一人だ。「智弁学園の教えとして、やっぱり野球人である前に人間力を高めるっていうか、いろんなことを勉強させてもらった。（野球部は）井元さんのためにもここまで頑張っておられると思うので、最後いい形で送ってもらえたらなと思います」と2度目の頂点を願った。