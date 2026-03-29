原日出子、孫との“お庭ご飯”公開 餃子・サーモン・サラダなど並ぶ豪華食卓に「外国のレストランみたい」「テーブルがおしゃれすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/03/29】女優の原日出子が3月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。庭で食べた食事を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】66歳ベテラン女優「すべてが憧れ」豪華料理ズラリのお庭ご飯
原は「お庭ご飯の季節がやってきました〜」とつづり、自宅の庭で楽しむ夕食の様子を公開。「昨夜は孫たちも一緒にお庭ご飯でした」と明かし、キャンドルが灯るテーブルに並んだ料理を披露した。大皿に盛られた餃子をはじめ、サーモン、肉料理とブロッコリーの盛り合わせ、副菜などの豪華な料理が並んでいる。
この投稿に、ファンからは「贅沢で素敵」「お庭もお料理も素敵すぎる」「原さんの孫になりたい」「全部美味しそう」「花とキャンドルを飾ったテーブルがおしゃれすぎる」「すべてが憧れ」「外国のレストランみたい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】66歳ベテラン女優「すべてが憧れ」豪華料理ズラリのお庭ご飯
◆原日出子、孫たちと味わう豪華なお庭ご飯披露
原は「お庭ご飯の季節がやってきました〜」とつづり、自宅の庭で楽しむ夕食の様子を公開。「昨夜は孫たちも一緒にお庭ご飯でした」と明かし、キャンドルが灯るテーブルに並んだ料理を披露した。大皿に盛られた餃子をはじめ、サーモン、肉料理とブロッコリーの盛り合わせ、副菜などの豪華な料理が並んでいる。
◆原日出子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「贅沢で素敵」「お庭もお料理も素敵すぎる」「原さんの孫になりたい」「全部美味しそう」「花とキャンドルを飾ったテーブルがおしゃれすぎる」「すべてが憧れ」「外国のレストランみたい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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