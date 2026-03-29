明日30日(月)は西から天気が下り坂で、九州や中国、四国で雨が降り出すでしょう。近畿から北海道も所々でにわか雨がありそうです。31日(火)から4月1日(水)は九州から東北で雨が降り、局地的に非常に激しい雨が降るでしょう。風も強まり、横殴りの雨になる所もありそうです。

30日(月)西から天気が下り坂

30日(月)は前線上の低気圧が西日本に近づくでしょう。



西から天気が下り坂で、九州では昼頃から雨が降り出す見込みです。雷を伴って激しい雨の降る所もあるでしょう。中国地方や四国も夜は所々で雨が降りそうです。近畿は晴れ間が出ますが、にわか雨や雷雨の所があるでしょう。東海や関東も昼頃まで雨の降る所がありそうです。北陸から北海道は日差しが届くものの、一部で雨が降るでしょう。外出の際は雨具があると安心です。

31日(火)〜4月1日(水)は局地的に非常に激しい雨

31日(火)は前線上の低気圧が日本海へ進むでしょう。4月1日(水)は低気圧や前線が本州付近を通過する見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になる所があるでしょう。



31日(火)から4月1日(水)は広く雨が降り、局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降りそうです。特に、九州や四国、東海、北陸では、警報級の大雨となる恐れがあります。また、九州から東北にかけて非常に強い風が吹いて、横殴りの雨になる所もあるでしょう。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、強風や高波に注意・警戒が必要です。

非常に激しい雨とは

非常に激しい雨は、1時間雨量が50ミリ以上〜80ミリ未満の雨を表しています。これは、滝のように降る雨で、ゴーゴーと降り続くイメージです。また、傘は全く役にたたないレベルで、木造住宅の屋内では、寝ている人の半数くらいが雨に気づくほどです。外では水しぶきで、あたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなるため、車の運転は危険です。



なお、1時間に50ミリの雨というのは、雨水が別の場所に流れず、そのまま、たまる状態だと、降った雨が50ミリの高さになるくらいです。1時間に50ミリの雨が、1平方メートルに降ると、50リットルの量になります。例えば、傘を開いた面積がおおむね1平方メートルなので、1時間、傘をさしていると、牛乳パック50本分もの雨が、傘にあたることになるのです。



ただ、実際は、まわりの雨水が集まると、その地点に降った雨の量よりも多く、水がたまることもあります。非常に激しい雨が降ると予想される所では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫に、十分ご注意ください。