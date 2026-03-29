◆センバツ第１０日 ▽準決勝 専大松戸２―３大阪桐蔭（２９日・甲子園）

初の甲子園４強入りを果たした専大松戸（千葉）は、強豪・大阪桐蔭と激突。惜しくも勝利には届かず、春夏通じて初の決勝進出を逃した。２度のビハインドを追いつく展開も、４回途中から２番手登板した３年生のエース・門倉昂大が８回に勝ち越し点を献上した。

善戦じゃ満足できない。１点差での惜敗で春の聖地を去ることになった持丸修一監督（７７）は、白星に導けなかった采配を悔やんだ。

「子どもたちは勝ちたかったので、何とかしてあげたかったが、一歩及ばずで。子どもたちはそういうチャンスをもらったのに、与えられなかったのは残念です…やっぱり経験の差なんですかね。大舞台の経験の差で、ボールをしっかり捕れたところが捕れなかったり、捕られないようなボールが捕られたりね。何度もこういうことをこれからも経験してくれて、頂点に立つようにしてもらいたいですね」

大会前から、ナインにはこう伝えてきた。

「この春のセンバツは、終わりじゃないんだぞ。始まりなんだ」

あくまで勝負は夏。センバツはそのための大きな学びを得る場。だからこの悔しさを糧に、さらに強くなる。こう本音を漏らした。

「悔しさを出せないところが、悔しいですよね。生徒らはもっと悔しいわけですから。俺が悔しいというよりも、悔しさを肥やしにして、さらなる成長を遂げてくれるようなね」

春の戦いを終えて、ナインにかけたい言葉は−。そんな問いにこう答えた。

「ご苦労さん、ありがとうとか、そういう言葉しかないですよね。だからって、ありがとうだけで終わらないで、もう少し大きなありがとうを言えるような選手になってもらいたいです」

春はあくまで通過点。経験を力に変え、激戦区・千葉の熱き夏を勝ち抜く。（加藤 弘士）