１４人組小中学生ダンス＆ボーカルグループ「ＰＧ」が２９日、都内で「ＭＩＤＮＩＧＨＴ ＦＥＶＥＲ」ミュージックカードリリース記念イベントを開催した。

昨年１２月にリリースした曲「ＭＩＤＮＩＧＨＴ ＦＥＶＥＲ」を引っさげ、この日まで全国８都市でリリース記念イベントを開催。フィナーレを迎えるこの日は２公演で計約２０００人のファンが集まり、キャプテンのＲｉＡＮＡは「去年よりファンの方が多くてうれしい」と声を弾ませた。

全国で計約２万人を動員し、ＲＹＵＤＯは「感謝しきれないくらいファンの皆さんの声援とか温かさが伝わってきた」としみじみ。同世代の子どもたちの姿も多く「パフォーマンスしてるときに『楽しい！』『うれしい！』みたいなになった」とかみ締めた。

全員が小中学生であることから、活動と並行して学業にも励む。ＲｉＡＮＡは「勉強とアーティスト活動を両立させるのは大変ですけど、やっていて楽しいので頑張れました」と胸を張り、ＲＹＵＤＯも「ダンスと歌が大好きなので続けられてる」と笑顔。ただ、勉強は苦手なようで「頑張らないとな…」と苦笑いした。

勢いそのまま、次は全国ツアーの開催を目指す。ＲｉＡＮＡは「さらにどんどん大きくなれるように頑張りたいなと思っています」と飛躍を誓っていた。