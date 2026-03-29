◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第８節 いわき１―０磐田（２９日・ハワスタ）

Ｊ２磐田はアウェーのいわき戦に０―１で敗れ、４連敗を喫した。今季は開幕からＰＫ戦の末の２勝にとどまり、９０分間では”８試合連続未勝利”。クラブワーストを更新した。

今季就任した志垣良監督は「これだけ負けが続いて、責任を感じている」と厳しい表情で受け止めた。この日は５試合ぶりにＦＷペイショットを先発起用し、昨年５月以来のフル出場。最終ラインも４枚から３枚へ変更した。指揮官は「コンセプトは変えず、選手が本来のポジションで気持ちよくプレーできるようにした。これまで採用してこなかった３バックだが、特徴を考えれば合うと判断した。準備期間は短かったが、選手は意欲的に取り組み、守備の役割も明確になった」と一定の手応えを口にした。

しかし、前半はチャンスを作りながらも決め切れず、前半アディショナルタイムにロングボールのこぼれ球から失点。流れをつかめなかった。「チャンスを取り切れるかが勝負の分かれ目。特にラスト５分や得点直後の５分は流れが変わりやすい。そうした時間帯で失点する場面が多いので、徹底していかなければならない」と課題を挙げた。（伊藤 明日香）