■これまでのあらすじ

優しく部下想いである斗真。そんな彼には社内に圧倒的な実力を持つ妻が部長として勤めていた。そんな斗真に、仕事を相談し、慕ってくれる部下・深山乙葉がいた。妻との格差に苦しむ斗真に寄り添い、欲しい言葉をくれる深山。次第に斗真は彼女に心を許していき…。

【浅田斗真 Side Story】俺は、同期の中でもそこそこ順調に出世しているはず。だけど、そんな少しばかりのプライドも部長として成果を上げる妻の前では、木っ端みじんに砕けます。

妻のスゴさは俺が一番よく知っている。家庭でも会社でも目の当たりにしているから。だけどそんなしんどい気持ちをこれまで誰にも言ったことはありませんでした。妻に弱音は吐けない。迷惑もかけられない。俺はいつの間にか、社内でも家でも気を張って過ごすことが当たり前になっていました。誰も俺の気持ちなんてわかってくれない。妻でさえ…。そんなときに俺の前に現れたのが深山さんでした。彼女だけが俺を評価し、理解してくれる。彼女と一緒にいるときだけ、肩の力が抜けると思ってしまったのです。

※この漫画は実話を元に編集しています

この話のイラストは、一部下記クレジットの写真を使用しています。

©AboutLife - stock.adobe.com

脚本:みゆき、イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)