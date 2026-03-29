◇パ・リーグ 楽天4―5オリックス（2026年3月29日 京セラドーム）

楽天の佐藤直樹外野手（27）が29日のオリックス戦（京セラD）に「1番・右翼」で先発出場。球団史上初のサイクル安打は惜しくも逃したが、移籍後＆チーム1号を放つなど、3安打で猛アピールした。

「昨日、一昨日と試合を見ていて出たくてうずうずしていた。今日は何とかアピールできて良かったです」

昨年の現役ドラフトでソフトバンクから加入。27日の開幕戦は守備固めの出場のみで、28日は出番なし。満を持しての楽天でのスタメンデビューで躍動した。

初回に中堅フェンス直撃の三塁打、2回に左前打、5回に中越え本塁打を放って3打席連続安打で早々とサイクルリーチ。しかし、第4打席は三振に倒れ、9回にはネクストサークルで待機したものの第5打席は回ってこなかった。

「（サイクル王手と）まあ、言われましたけど、でも、前に3本打ってましたけど、競った場面で簡単に三振してしまったので、何とかあそこはチームのためにしっかり塁に出たかったなという反省はあります」

球団初の大記録は逃したものの、インパクト十分。「なるべくしっかりスタメンで出て、チームに貢献したい」と力を込めた。