【セブン春夏限定】パラドゥの日焼け止めは美容成分77％配合。生後6か月から使えるやさしい使い心地。

セブン-イレブンで購入できる化粧品ブランド「パラドゥ」は、2026年3月28日から春夏の期間限定で、UVジェル「パラドゥ アウトドア ガードUV」をセブン-イレブンで販売しています（一部店舗を除く）。

さわやかなレモンユーカリのほのかな香り

春夏は紫外線量が増え、汗が蒸発する際に水分も奪われ、肌内部が乾燥しがちに。日やけ防止対策に加え、しっかりと保湿ケアを行うことが大切です。

「パラドゥ アウトドア ガードUV」は、日やけ防止効果が最高値のSPF50＋・PA＋＋＋＋・UV耐水性★★。蒸し暑い時季でもさわやかなレモンユーカリのほのかな香りで、日やけ止め特有のニオイが気になりません。

乾燥で乱れたキメをなめらかに整える独自開発成分「βキチンナノファイバー」、保湿成分「ヒアルロン酸Na」「セラミドa」「メンタンジオール」などの美容液成分を77％配合していて、バリア機能をサポートして肌を乾燥から守ります。

ジェルタイプのため伸びが良くて白浮きがなく、ひんやりとして軽やか。ベタつきも気になりにくい仕様です。

汗や水に強いウォータープルーフ処方ながら、クレンジングを使わず石けんで落とせるのもうれしいですね。普段使いのほか、海やプールなどでの水遊びやキャンプ、スポーツなどのアウトドアシーンにも、顔からボディまで使えます。

敏感肌への原料のパッチテストを実施していて、実際の配合量より高濃度でテストを行い、合格した原料を配合しています。生後6か月以上の乳幼児や敏感肌の人でも使えるやさしい使い心地です。無着色、アルコールフリー、低刺激性、パッチテスト済み、アレルギーテスト済み。なお、すべての人に刺激やアレルギーが起きないというわけではありません。

高い保湿効果の「MCキトサンゲル複合体」が、紫外線カット剤や保湿成分を包み込みながら、肌の表面に"水のヴェール"を形成する独自技術「モイスチュアラッピング処方」により、高い紫外線防止効果を実現しながら、ジェルタイプによる心地よい使用感を両立。

肌表面の汗などの塩分に触れると「MCキトサンゲル複合体」がくずれ、水分や油分に負けない"水のヴェール"に変わります。保湿成分「MCキトサン」が角層に吸着し、うるおいを保ちます。紫外線に加え汗や水も長時間ブロック可能で、アルカリ性成分に触れると液状になって流れるため、石けんなどで簡単にオフできます。

容量は40g。価格は792円。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部