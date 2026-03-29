JFA筆頭にJリーグ＆WEリーグ、加盟する全クラブが『倫理・コンプライアンス』に関する声明を共同で発表

JFA筆頭にJリーグ＆WEリーグ、加盟する全クラブが『倫理・コンプライアンス』に関する声明を共同で発表