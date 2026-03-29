立憲民主党は29日、党大会を開催し、来年度の活動方針をとりまとめました。中道改革連合への合流時期については示しませんでした。

立憲民主党・水岡代表

「日々支えてくださっていた皆様に（中道結党の経緯を）十分に説明する時間を持つことができませんでした。そのことについて、党代表として心よりおわびを申し上げます」

水岡代表はまた、「立憲民主党として守るべき理念、政策、組織としての自立性を明確にする」として、中道改革連合や公明党とは「共有できる政策課題では誠実に連携を進めていく」と述べました。

立憲民主党に残った参議院議員の中道への合流については、当初、活動方針に「2027年6月をめどに結論を得る」と盛り込むことが検討されていました。しかし、執行部内でも早期合流論や3党独立論など、様々な意見があることを受け、2028年の参議院選挙などに向けて「丁寧な党内議論を行う」との表現にとどめました。

一方、水岡代表は、先月の衆議院選挙での中道の落選者を参院選の立憲候補者として入党を認めるのかと問われ、「入党は基本的な線だが、候補者として立てるかは今後の方針の中で検討することになる」と答えました。