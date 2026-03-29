グラビアアイドルでコスプレーヤーの三橋くんが28日、自身のXで薬剤師の国家試験に合格したことを報告しました。

【写真を見る】【 グラドル・三橋くん 】 「薬剤師国家試験」に「合格」 「春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ」

三橋くんは、「111回薬剤師国家試験『 合格 』しました おめでとうのコメントください〜」と、白のキャミソールにグレーのパーカースタイルで、届いた薬剤師国家試験の成績通知書を掲げた写真を掲載。









続けて「勉強と仕事を両立しながら必死にもがいた数ヶ月、本番で８割以上とれてて自分でもびっくりです....！」と、映し出された成績表には「合格基準 426点以上／686点」と表記された下に「総得点 562点」と表記され、見事「合格」に赤丸がつけられていました。

三橋くんは「春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ」と意気込み「お仕事おまちしてます〜」と業界関係者へ呼びかけていました。









この報告にフォロワーから「薬剤師国家試験合格おめでとうございます」「勉強にお仕事の両立本当に頑張りました」「6年間頑張った努力が実りましたね」と祝福やねぎらいのコメントが寄せられていました。









三橋くんは薬学部に通い、3月20日に薬科大学を卒業したこと報告していました。

【担当：芸能情報ステーション】

