◇プロ野球セ・リーグ 阪神 12-6 巨人(29日、東京ドーム)

阪神は8回以降で7点をあげるなど、終盤に打線が奮起し2連勝としました。これで開幕カード勝ち越しとしています。

この日の先発は伊藤将司投手。初回から2アウト2塁のピンチを招くと先制タイムリーを浴びます。2回には2死球などで2アウト1、2塁の好機をつかみ、伊藤投手自らのタイムリーで逆転するも、3回には3連打を浴び1アウト満塁のピンチ。その後、押し出しの四球で得点を許し、伊藤投手は2回と1/3を投げ、被安打6、奪三振1、与四球1、3失点で降板となりました。

2点リードで迎えた5回には、3番手・湯浅京己投手が失点。四球でランナーを背負うと、巨人の新助っ人・ダルベック選手の2ランを浴び、同点に追いつかれました。さらに7回には、及川雅貴投手が泉口友汰選手の一発を浴び勝ち越しを許しました。

それでも8回以降は阪神打線が驚きの躍動。代打・木浪聖也選手が今シーズン初打席で勝ち越しタイムリーを放ち、森下翔太選手に一発が生まれるなど、7安打7得点と突き放します。最終回は岩崎優投手が無失点で締め、ダブルスコアの差をつけて勝利しました。