２９日（日）は彦根で平年より３日早い「さくらの開花」が発表され、これで関西全ての地域で桜のシーズンに入りました。

３月３０日（月）の近畿地方は、昼間は上着いらずの暖かさ。動くと汗ばむくらいになりそうです。

高気圧は次第に遠ざかり、西からは前線を伴う低気圧が近づいてきます。南から暖かく湿った空気が流れ込む影響で、日中は晴れ間がありますが、南や東の地域ほど雲の多い空で、にわか雨の所があるでしょう。

天気は下り坂に向かい、夜は各地で曇り空。夜遅くには雨の降り出す所もありそうです。

気温は引き続き高めで、朝の最低気温は前日より高い所が多く、７～１５℃くらいでしょう。日中の最高気温は２０～２５℃くらいまで上がり、４月下旬～５月中旬並みの気温になる所が多くなりそうです。

昼間は上着いらずの暖かさですが、夜は空気がひんやりするため脱ぎ着しやすい服装を選ぶのが良いでしょう。

３１日（火）は断続的に雨が降り、一時的に雨や風が強まるおそれがあります。選抜高校野球の決勝戦が予定されていますが、試合の進行に影響が出る可能性もあります。

新年度が始まる４月１日（水）は雨の残る所がありますが、２日（木）と３日（金）は晴れ間がありそうです。４日（土）は再び広い範囲で雨になるでしょう。

この先の気温は、平年より高い日が多い見込みで、昼間は過ごしやすいですが、朝晩はまだ薄着ではひんやりするでしょう。夜桜を楽しむ方は厚手の上着が必要です。