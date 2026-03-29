◇MLB ブルージェイズ 8x-7 アスレチックス(日本時間29日、ロジャース・センター)

ブルージェイズ・岡本和真選手が開幕から2試合連続安打をマーク。試合前にはジョン・シュナイダー監督が岡本選手がメジャーに適応できている理由を語りました。

この日メジャー初の『4番・サード』で先発し1安打1四球を記録した岡本選手。シュナイダー監督はメジャー移籍1年目で結果を残している理由に、「とてもシンプルで無駄のないスイング。映像で見ても『なるほど』と思うし、実際に間近で見るとその良さがさらによく分かる」と打撃のメカニズムを挙げます。

「リズムやタイミング、そして打球の質を見れば『これは通用するな』と感じられる。スプリングトレーニングでもすぐに順応していた」とたたえました。

今後については「試合を重ねて様々な投手と対戦し相手チームがどう攻めてくるかを見る中で、どう適応していくかが今後の見どころ。いわゆる駆け引きの部分」とコメント。岡本選手のデータがこの先そろい対策されていく中、それを上回って結果を残すことに期待を寄せます。

「本当に無駄がなく自然なプレーができる選手」と岡本選手を称賛したシュナイダー監督。チームは開幕から2試合連続サヨナラ勝ちと波に乗っており、初戦でサヨナラのホームを踏んだ岡本選手が今後も貢献できるか注目されます。