比叡山延暦寺にある僧侶の墓と小川善明さん＝大津市

天台宗の総本山「比叡山延暦寺」（大津市）には僧侶らの墓が2500基あまり点在する。その墓碑の一つ一つを調べた「比叡山延暦寺僧墓総覧」（法蔵館）が出版された。約15年前に調査を始め「現地を650回以上訪ね、記録した」著者の小川善明さん（76）の労作だ。（共同通信＝小町梨央）

昨年、小川さんの調査に同行し、延暦寺を訪ねた。墓の多くは山中の足場の悪い斜面などにあるが、小川さんは年齢を全く感じさせない軽い足取りで登っていく。道中に並んだ墓碑を見つけると、その特徴や墓にまつられた人物について、一つ一つ熱心に解説を始めた。

小川さんは母子家庭で育ち、朝から晩まで仕事で忙しい母親には悩み事を打ち明けたり、相談をしたりするのをためらわれた。貧しかったこともあり、小川さんも豆腐売りや新聞配達をして家計を助けたという。

小川さんの地元京都は歴史上の人物の墓が多くある。近所の寺の住職から墓の一覧本をもらったことをきっかけに、30代からミニバイクで京都中の墓を巡り始めた。

転機は、京都市東山区の阿弥陀ケ峰にある豊臣秀吉の墓を訪ねた時だ。人里離れた場所に約10メートルの五輪塔がそびえ立っていた。

あまりの大きさに座り込んで眺めていると「心配ご無用」と語りかけられた気がしたという。幼い頃から相談相手がいなかった小川さんにとって「運命のような出合いだった」と振り返る。

学習塾を経営していたが、貧困や孤独な環境を振り返って「人生で本当にやりたいことをしよう」と考え、仕事を辞めて墓調査に専念することを決めた。

「これまで全国約8万基の墓データを収集した」と小川さん。ほとんどが歴史上の人物だ。墓碑の形式や銘文を記録、自身で配置図を描き1基ずつ写真に残している。

墓石巡りを始めて、気が付けば40年以上。文字通りライフワークとなった。小川さんは「墓を通じて浮かび上がる歴史を後世に残していきたい」と話している。

◎比叡山延暦寺

比叡山延暦寺 1200年以上の歴史を持つ天台宗の総本山で、日本仏教の発展に大きな影響を与えた。平安期に最澄が創建し、数多くの高僧を輩出してきた。延暦寺という建造物があるわけではなく、山内に点在する建物の総称。比叡山延暦寺や清水寺（京都市）などで構成する「古都京都の文化財」は1994年、世界遺産に登録された。

「比叡山延暦寺僧墓総覧」を出版した小川善明さん＝大津市