3月最後の日曜は“初夏の陽気”　「春が来たな」花見客でにぎわい　熊本では「つばめの大冒険」被災した新幹線車両が旅立ち

9日は3月最後の日曜日。

全国的に晴れて、絶好のお花見日和になりました。

桜を求めてたくさんの人が繰り出しています。

東京・立川市と昭島市にまたがる昭和記念公園。

ソメイヨシノがほぼ満開となり、多くの花見客が訪れました。

桜の下にシートを敷き、お弁当を食べる家族や手作りのお弁当を食べるカップルも見られました。

昭和記念公園では菜の花も見頃で、ピンクと黄色のコラボを楽しむこともできます。

29日は東京都心で21.8度、八王子市で22.6度を観測するなど5月上旬並みの初夏のような気温となりました。

園内では桜味のソフトクリームが販売されていて、多くの人が買い求めていました。

一方、最高気温が23.9度まで上がった熊本市では、29日から熊本地震で被災した九州新幹線・つばめの車両が各地を縦断するイベント「つばめの大冒険」が始まり、約1000人の鉄道ファンが見送りました。

船に積み込まれた車両は、10年前に発生した地震で6両全てが脱線した新幹線です。

基板がゆがむなどして走行できなくなり、熊本県内の車両所で保管されていました。

今回、九州新幹線の開業15周年を記念し各地を冒険することになり、さびを取って塗装し直すなどして、29日に旅立ちの日を迎えました。

出港したつばめは、海路や陸路で九州各地を巡りながらゴールの福岡市博多駅を目指します。