3月28日に放送された『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』（テレビ朝日系）に元KAT-TUNの中丸雄一が出演し、注目を集めている。

番組冒頭、MCをつとめる浜田雅功から「中丸エエの？（テレビに）出てええの？」とさっそく “不祥事” をイジられると、「大丈夫……みたいです」と返し、浜田の爆笑を誘った。すると、チームを組むNEWS小山慶一郎も「俺らって、そういうカテゴリー？」「われわれも、どん底見てますから」と自虐ネタで笑わせた。

2024年の “アパ密会” 騒動により、芸能活動を謹慎していた中丸。レギュラーだった『シューイチ』（日本テレビ系）や、『家事ヤロウ!!!』『朝だ！生です旅サラダ』（ともにテレビ朝日系）はすべて出演が取り止めになった。その後、2025年1月に活動再開を発表。同年6月に放送された日本テレビ系の特別番組にVTR出演した際には、「11カ月ぶりの地上波復帰」と話題になった。

現在はTOKYO MX『5時に夢中！』の水曜コメンテーターとしてレギュラー出演。『相席食堂』（テレビ朝日系）や、『ゴッドタン』（テレビ東京系）などにも単発出演があるが、キー局でのゴールデン帯番組への出演は、実質的にこれが復帰後初となる。

「赤ワイン」を当てるチェックでは、「これはさすがに間違えられないですね。食事の際は、ほぼワイン飲んでますから」という中丸に、浜田は「お前、飲んだらアカンやろ！ お前ずっと正座しとかなアカンやろ！」と、容赦ないツッコミが。

そして、正解すれば「一流芸能人」に返り咲けるという最後の「本マグロの大トロ」を当てるチェックで、中丸と小山のコンビは、自信満々に「ビンチョウマグロの赤身」を選択。即座に「映す価値なし」となった。

この「バラエティの王道」ともいえる展開に、Xでは

《中丸くんって、やっぱりバラエティー番組向いてるよな》

《芸能人格付けチェックに中丸くんが出てる！ゴールデン番組に出られるようになったんだ。良かったね》

などの声があふれ、「中丸くん」がトレンド入りする事態となった。

「『格付け』で、中丸さんがバラエティ向きであることが、再確認できたと思います。イジられることで面白さが出るキャラですから、浜田さんの “愛のあるイジり” はさすがでした。中丸さんがレギュラー出演していた『家事ヤロウ!!!』は2025年に終了しましたが、これはバカリズムさんとカズレーザーさんの “中丸イジり” がなくなった影響が大きかったと思います。

今後、『シューイチ』『旅サラダ』への復帰は難しいと思いますが、バラエティならば、ゴールデン帯の番組にも徐々に出演が増えていくのではないでしょうか」（芸能記者）

最後は「映す価値なし」となった中丸だが、本格復帰への足がかりとなっただろうか。