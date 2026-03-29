早くも売れてるーッ！【GU新作】おしゃれに体型カバーできる「最旬チュニック」

軽やかに着こなせて、体型カバーにも一役買ってくれそうなチュニックが【GU（ジーユー）】に新作として登場。シンプルなワンツーコーデにプラスワンするだけで、チュール素材が抜け感をプラスして、即トレンドのレイヤードコーデに。早くもサイズ欠けが出ているので、早めのチェックがおすすめです。

今季チェックしたいベストセラーアイテム

【GU】「2ピースチュールチュニック」\2,490（税込）

チュール素材の透け感が軽やかなチュニック。気になるお腹や腰まわりをふんわりカバーしつつ、ダークブラウンカラーでも重たく見えないのがポイント。コーデにプラスすると、春らしさがグッとアップしそうです。同色のインナーとセットになっており、単体でも着用可能。人気なのも納得の一着。

インナーに仕込んでコーデをアップデート

チュールチュニックを、スウェットトップスのインナーに忍ばせた春コーデ。裾からチュールがふんわり覗くレイヤードスタイルは、シンプルなコーデを一気に格上げ。スタッフのKumikoさんは「腰辺りまでの丈感でさりげなく体型カバーしてくれところが嬉しいポイント」とコメントしています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

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Writer：licca.M