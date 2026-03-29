『青ブタ』完結へ 劇場版10月16日公開＆“霧島透子”の正体に注目【AJ2026】
劇場アニメ『青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない』スペシャルステージが、3月29日に開催された「AnimeJapan 2026」内・GREEN STAGEにて行われた。石川界人（梓川咲太役）、瀬戸麻沙美（桜島麻衣役）、山根綺（赤城郁実役）、石見舞菜香（美東美織役）が登壇し、劇場版にまつわるトークを展開したほか、公開日が初解禁された。
【写真】『青ブタ』ステージに豪華キャスト集結 石川界人＆瀬戸麻沙美ら
本作は、鴨志田一による人気青春小説『青春ブタ野郎』シリーズ第15巻を原作とした劇場アニメ。大学生編に突入した咲太と麻衣が、「霧島透子」の謎に迫る、シリーズ完結を描く物語となる。
そんな劇場版をより楽しんでもらうため、「青ブタ徹底解説」コーナーを実施。シリーズは、2018年に放送されたテレビアニメ『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』を皮切りに、『青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない』『青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない』『青春ブタ野郎はランドセルガールの夢を見ない』と劇場アニメ作品として展開され、さらに2025年にはテレビアニメ『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』が放送されるなど、シリーズは多角的に広がりを見せてきた。
約8年にわたり続いてきたシリーズということもあり、初期から参加している石川と瀬戸は当時の思い出を振り返る場面も。一方、途中参加の山根は、「思春期症候群」といった独特の設定に最初は戸惑い、理解するまでに時間がかかったことを明かした。
そして、劇場版の鍵を握る存在が「霧島透子」。若者の間で流行している正体不明のネットシンガーであり、シリーズを通して長らく“謎の存在”として描かれてきた。ファンの間では「桜島麻衣が霧島透子なのではないか？」という考察も広がっているが、キャスト陣は「どうなんでしょうね〜？」と意味深なコメントを残し、会場を沸かせた。
すでにアフレコは終了しており、キャスト全員が「霧島透子」の正体を知っているとのこと。しかし、ネタバレを避けるため、うっかり口を滑らせないよう細心の注意を払っているという。全力で収録に臨んだといい、その真相も含めて期待してほしいと語った。
さらに、新規PVとともに劇場版の公開日が初解禁。2026年10月16日に公開されることが発表され、シリーズ完結が近づいていることに、会場からは期待と名残惜しさが入り混じった空気が広がった。
最後のあいさつでは、キャスト陣が改めて「劇場版を楽しみにしてほしい」と呼びかけ、ステージは大きな拍手の中で幕を閉じた。
【写真】『青ブタ』ステージに豪華キャスト集結 石川界人＆瀬戸麻沙美ら
本作は、鴨志田一による人気青春小説『青春ブタ野郎』シリーズ第15巻を原作とした劇場アニメ。大学生編に突入した咲太と麻衣が、「霧島透子」の謎に迫る、シリーズ完結を描く物語となる。
約8年にわたり続いてきたシリーズということもあり、初期から参加している石川と瀬戸は当時の思い出を振り返る場面も。一方、途中参加の山根は、「思春期症候群」といった独特の設定に最初は戸惑い、理解するまでに時間がかかったことを明かした。
そして、劇場版の鍵を握る存在が「霧島透子」。若者の間で流行している正体不明のネットシンガーであり、シリーズを通して長らく“謎の存在”として描かれてきた。ファンの間では「桜島麻衣が霧島透子なのではないか？」という考察も広がっているが、キャスト陣は「どうなんでしょうね〜？」と意味深なコメントを残し、会場を沸かせた。
すでにアフレコは終了しており、キャスト全員が「霧島透子」の正体を知っているとのこと。しかし、ネタバレを避けるため、うっかり口を滑らせないよう細心の注意を払っているという。全力で収録に臨んだといい、その真相も含めて期待してほしいと語った。
さらに、新規PVとともに劇場版の公開日が初解禁。2026年10月16日に公開されることが発表され、シリーズ完結が近づいていることに、会場からは期待と名残惜しさが入り混じった空気が広がった。
最後のあいさつでは、キャスト陣が改めて「劇場版を楽しみにしてほしい」と呼びかけ、ステージは大きな拍手の中で幕を閉じた。