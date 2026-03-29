◆パ・リーグ ソフトバンク８―４日本ハム（２９日・みずほＰａｙＰａｙ）

日本ハムの郡司裕也捕手が２９日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で、８回無死から今季１号となる左越え本塁打を放った。チームは開幕３連敗を喫したが、４番にとって復調への大きな１発となった。

抜けてきた１球を、郡司は逃さなかった。４点を追う８回、先頭で打席に入るとソフトバンク・上茶谷の浮いてきた１４１キロのカットボールを捉えた。スタンドまで届く今季１号の左越えソロ。「きょうも入りはよくなかったですけど、最後修正できたんでよかった」とうなずいた。

開幕から４番に座るが、開幕戦はノーヒット。初安打は９打席目だった。今季２安打目となる一発。レイエスと共に厳しくマークされる中、失投を仕留め「甘いところをしっかり打てるように、誘いに乗らないようにっていうのが今後の課題」と分析した。

活発な打線の中で、やや出遅れた感はあるが「最初は目に見える数字が変動しやすいんで、あんま気にしないようにはしてます」。３連敗スタートにも「今年は優勝、優勝みたいな雰囲気があったんで、もう１回、目の前の１勝１勝という気持ちになれると思う」と前を向いた郡司。気持ちを切り替え、本拠地エスコンで再スタートを切る。