タレントの中山秀征が２９日に自身のＳＮＳを更新。ＭＣを務める日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）を卒業するアナウンサー２人に感謝を述べた。

インスタグラムで「ありがとう」と始めて「岩田絵里奈アナ 佐藤梨那アナ 本日のシューイチで２人のアナウンサーが卒業になりました」と報告。「岩田アナはこれからはフリーアナウンサーとしての新たなスタートを切ります。新人アナとして出会ってからもう８年が経ちました！！早いね。持ち前の明るさでテレビ界をより元気にしてくれる事間違い無し！！お父さんのお手紙で皆さん感動してました涙 また出会える日を楽しみにしています お疲れ様でした」とメッセージを送った。

続けて「サトリナは３年間特集コーナーを頑張ってくれました。安心感、安定感は天下一品 ＺＥＲＯに行ってからいよいよ本領発揮ですね！ありがとう そしてお疲れ様でした」と感謝をつづり、花束を持った２人との卒業写真をアップした。

この投稿には「春は出会いと別れの季節」「私、大ファンで、見てました」「寂しくなりますね」「活躍を期待してます」「岩田さんにもあのキャラで頑張って欲しい」などの声が寄せられている。