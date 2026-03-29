人気日本人女子レスラーが、自身のキャラクターを体現する“妖艶”ビジュアルの最新ショットを公開。遊び心あふれる投稿でファンを喜ばせている。

【画像】日本人美女、“狐のお面”が妖艶な最新ビジュアル

WWEスーパースターのカイリ・セインが29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。妖艶な“狐のお面”姿の最新ビジュアルを公開した。

今回の投稿は、世界中で人気のモバイルカードゲーム『WWE SuperCard（WWEスーパーカード）』に、自身の新たなカードが登場したことを記念したものだ。公開された写真では、鮮やかなブルーのフェザーがあしらわれた豪華絢爛なガウンを纏い、紫を基調とした鋭い眼光の“狐のお面”を手にした姿、そして実際にお面を装着してポーズを決める姿が収められている。カイリの持つ「海賊王女」としての気高さと、日本的な神秘性が融合したこのビジュアルは、同ゲームの限定エディションカードのために用意された特別な装いのようだ。

カイリはこの投稿に「Find me...（私を見つけて…）」と、短くもミステリアスな遊び心のあるメッセージを添え、ゲーム内での彼女のカードを入手するようファンに呼びかけた。引用されたゲーム公式アカウントの投稿でも「Kitsune Kairi Sane sails the seven seas, hop aboard with a new LE! Now available.（キツネ・カイリ・セインが七つの海を航海する。新しい限定カードと一緒に乗り込もう！ 現在入手可能だ）」と、その登場を華々しく告知している。

この投稿に対し、ファンからは「絶対手に入れたい」「かっこいい狐」「間違いなく、カイリの写真が一番最高だ」「カイリをゲットするために頑張るよ！」「あなたはいつもとても美しくて、そのマスクもかっこいい」といった熱狂的な反響が寄せられ、約5000件の“いいね”が押されていた。

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