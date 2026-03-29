小中学生男女14人組ボーカル＆ダンスカンパニー「PG」が29日、都内で「MIDNIGHT FEVER」リリース記念イベントツアーの最終公演を開催した。

昨年12月にリリースした同曲のリリースイベントツアーで、全国8都市17会場で34公演を開催。各回で「チームP」と「チームG」の2組に分かれてステージに立ち、「WA・BI・SA・BI」「BANABANA」など全5曲を披露した。この日は1部と2部合計で2000人のファンを集め、2部の最後には「MIDNIGHT FEVER」を13人（別プロジェクトへの参加のため活動を休止していたCHAAMi（11）を除く）でパフォーマンスし、大きな歓声を浴びた。

TikTok等で小中学生を中心に絶大な人気を集め、このツアー全体で2万人以上のファンが詰めかけた。RiANA（14）は「去年よりもファンの方も増えて本当にうれしい」と人気の拡大を実感。この日も小中学生とみられるファンが多く集まり、「最初よりも（ファンの）年齢層が広くなっている。小さい子も遠くから応援に来てくれて、すごく感謝しています」と語った。

学校に通いながら全国を回り、RYUDO（15）は「両立するのは難しい」としつつ、「ダンスと歌が大好きで、やっていて楽しいから続けられている」とにっこり。この日の最後にはグループから一時離れていたCHAAMiもステージに立ち、久々に14人がそろった。RiANAは「また14人でそろった。（目標の）全国ツアーに向けて、またさらに大きくなっていけるように頑張っていきたい」と力強く意気込んだ。【野見山拓樹】