◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島１―０中日（２９日・マツダスタジアム）

中日の高橋宏斗投手が今季初登板初先発し、８回を６安打１失点（自責０）。完投するも今季初黒星を喫した。

カットボールを有効的に使い、５回まで３安打無失点と粘った。だが、６回だった。佐々木とファビアンの連打で２死一、二塁。菊池が放った二塁へのゴロを田中が捕球するも、一塁送球をサノーが後逸し、先制点を与えた。味方のミスで失点を許したが、７、８回は三者凡退と悪い流れを断ち切り、エースの風格を見せつけた。「自分の状態もいいことが確かめられた。（好調を）キープして、１年間（先発ローテで）まわれるように頑張りたい」と収穫を口にした。

最後までマウンドに立ち続けた右腕だったが、打線が広島・栗林を前に７回まで出塁できず。８回に、細川の中前打でこの日初めてＨランプを点灯させるも後続が断たれて、１安打完封負け。１８年以来、８年ぶりの開幕３連敗を喫した。

試合終了後は、ナインにねぎらわれる栗林に、ベンチ最前列から拍手を送った竜のエース。「（栗林の投球が）ピッチャーとしての理想の形。バッターなので、打てる打てないはある。そこをピッチャーがどう踏ん張れるかってところだったけど、栗林さんがすごかった」とたたえた。