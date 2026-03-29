◇MLB ブリュワーズ6-1ホワイトソックス(日本時間29日、アメリカンファミリー・フィールド)

ホワイトソックスの村上宗隆選手がメジャーデビューから開幕から2試合連続ホームランを記録。ベナブル監督も大絶賛しました。

前の試合は6番でしたが、初の4番で出場。指揮官は「村上選手も含めて、特に序盤から選手たちをしっかり起用していきたいと考えている。シーズンに入ったばかりなので、とにかく打席に立たせて感覚をつかませたい。間にオフ日もあるので、何日も出場せずに待たせるような状況は避けたい」と説明し、「我々はどの選手も評価していますし、全員にスタメンでプレーする機会を与えたいと思っている」と方針を明かしました。

4点を追う4回の第2打席、チャド・パトリック投手の初球、真ん中に入ったフォーシームを強振。打った瞬間確信の打球は飛距離409フィート（約125メートル）を記録する、バックスクリーン右に飛び込む豪快な一発。村上選手は日本時間27日の開幕戦でもホームランを記録しており、メジャーデビューから2試合連続アーチとなりました。

開幕2戦でホームラン2本に加え、3四球を選ぶなど存在感を示している村上選手。ベナブル監督は「ゾーンをしっかりコントロールできていて、とても良い」と評価。「長打力(ダメージ)はすでにあるので、あとはその状態を維持していくこと。前にランナーをためて、彼につなげていけばいい」と主軸としての役割に期待を寄せました。

さらに、春先からの成長にも言及。「春のトレーニングを通して、彼が成長していくのを見てきた。最初の頃から比べて、だんだんと慣れてきている。WBCに行って、そこで完全に調子をつかんで、戻ってきてからもいい打席を重ねている。今は完全に“乗っている”状態だ」と大絶賛しました。