◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人６―１２阪神（２９日・東京ドーム）

巨人が昨年のセ・リーグ王者・阪神に敗れ、２０１２年以来１４年ぶりの開幕カード負け越しとなった。先発したドラフト３位・山城京平投手はコントロールがまとまらずに３回途中３安打５四死球で５失点。黒星こそ付かなかったが、苦いデビュー戦となった。開幕戦で白星を挙げた竹丸和幸投手に続き、新人２投手が開幕カードに先発したのは１９６２年の城之内、柴田勲以来６４年ぶりの歴史的なスタートとなったが、山城は勝利で飾ることはできなかった。打線は最大４点のビハインドを一時は逆転してみせたが、リリーフ陣が粘り切れなかった。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

先発した山城は制球に苦労した。東京ドームでの初先発は大粒の汗をかきながらのマウンド。緊張からか表情もやや硬かった。それでも開幕３戦目に抜てきされた左腕は懸命に腕を振り続けた。初回こそ無失点に切り抜けたが、１点リードの２回は２死球を与えるなどピンチを招き、９番の投手・伊藤将に左翼線二塁打を打たれて逆転を許した。３回は先頭の中野に左翼線二塁打からの連続四球を与えたところで降板。６７球、３安打５四死球５失点のデビュー戦となった。

２７日の開幕戦では同期のドラ１左腕・竹丸和幸がプロ初勝利をマーク。翌２８日には同２位の田和簾が中継ぎで無失点に抑え、この３戦目につないだが、ドラ３左腕はコントロールに苦しんだ。

ルーキーに黒星を付けまいと、先輩たちが奮起した。３回に３連打からの押し出し四球などで２点を返すと、５回にはダルベックが左中間席へ２号同点２ランを叩き込んだ。さらに７回、２死から泉口が右翼席へ豪快な一撃をかっ飛ばした。打った瞬間に右手を上げてガッツポーズを繰り出す会心の１号ソロで最大４点差を逆転。この試合３安打目の３番打者に割れんばかりの大歓声が注がれた。

１勝１敗の第３戦、昨年セ・リーグ王者との負けられない一戦だ。ベンチの阿部監督は山城を交代した後、小刻みな継投で流れを変えた。しかし、勝ち越した直後の８回に、５番手・北浦と６番手・船迫で同点とされる。なおも２死二、三塁で中川につなぎ、阪神は「代打・木浪」。一、二塁間に転がる内野安打となり、勝ち越された。その打球を二塁手・浦田俊輔がファンブルしている間に、二塁走者も一気に生還。微妙なタイミングで阿部監督がリクエストを要求したが覆らなかった。

９回にも石川が森下に一発を浴びるなど４失点して万事休す。２ケタ失点を喫した巨人は、開幕戦を勝利で飾ったあと２連敗となり、２０１２年以来の開幕カード負け越しとなった。