◇プロ野球セ・リーグ 阪神 12-6 巨人(29日、東京ドーム)

巨人は初回に先制するも、逆転を許し2連敗。リードを奪い返す場面もありましたが、終盤に投手陣がしのぎ切れず、開幕カード負け越しとなりました。

この日の先発はドラフト3位ルーキー・山城京平投手。初回は味方の守備にも助けられ無失点の立ち上がりとします。直後には打線が躍動。2アウトから泉口友汰選手がヒットで出塁すると、4番のダルベック選手が先制タイムリーを放ちました。

援護を受けた山城投手ですが、2回に乱調。大山悠輔選手と伏見寅威選手に死球を与えてしまいます。藤川球児監督がベンチを出るなど一時騒然となる中、山城投手は対する先発・伊藤将司投手のタイムリーを浴び、逆転を許しました。さらに3回には無死満塁のピンチを招き降板。あとを受けた赤星優志投手もタイムリーを浴び、山城投手は3回途中5失点となりました。

ルーキーの失点を挽回すべく、巨人打線は奮起。3回裏の攻撃では1アウトからの3連打で満塁をつくり、ダルベック選手の押し出し四球と岸田行倫選手の犠牲フライで2点を返します。さらに5回には泉口選手が四球で出塁すると、続く4番・ダルベック選手が同点弾。泉口選手とダルベック選手はここまで全打席で出塁するなど、存在感を見せつけます。

さらに7回には、その泉口選手が猛打賞となる勝ち越し弾。阪神・及川雅貴投手のツーシームをとらえ、ライトスタンドへ飛び込む今季第1号としました。

1点リードをつくった巨人でしたが、以降はリリーフ陣がしのぎ切れず。8回には回またぎでマウンドに上がった北浦竜次投手が佐藤輝明選手のヒットを浴びます。ここからマウンドは船迫大雅投手にスイッチ。1アウト2、3塁とされると、坂本誠志郎選手の同点打を浴びます。2アウト2、3塁の場面では、代打・木浪聖也選手に対し、中川皓太投手を起用するも、セカンド強襲の当たりとされ、エラーも絡み2失点。この回3失点としました。さらに9回には石川達也投手が森下翔太選手の一発を浴びるなどで4失点。ダブルスコアでの敗戦となりました。