タレント大竹まこと（76）が29日、テレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。自転車の利用をめぐり、ある規則に「おかしいと思いません？」と疑問を投げかけた。

番組では、4月1日から自転車の違反にいわゆる「青切符制度」が適用されるという話題を紹介。これまで注意で済んでいた違反に、最高1万6000円の反則金が科されることになる。

大竹は「前と後ろにお子さん乗せて走ってるのは、これはいいんですよね？」と幼児を前後に乗せた自転車の3人乗りについて語ると、「それ、OKなんですよね。ここが分からない。危険だと俺は思うんだ。前と後ろに子供乗せて」と自身の考えを語った。

続けて「それはOKなんだけど、小学校上がった子どもを後ろに乗せたらこれはアウト？それはちょっと自分でもおかしいと思いません？」と小学校入学を区切りとすることにも疑問を示した。

元千葉県交通捜査官の交通事故鑑定人熊谷宗徳氏が「おかしいと思うこといっぱいありますよ」とぶっちゃけると、大竹は率直過ぎる意見に突っ伏して苦笑い。弁護士の結城東輝氏も「逆に法律をあいまいにしたらみんな文句言うから線引きしているだけであって、線引きがおかしいのは法律の限界です」と法律家の立場で答えていた。