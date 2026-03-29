3月29日、中京競馬場で行われた8R・大寒桜賞（3歳1勝クラス・芝2200m）は、西村淳也騎乗の4番人気、テルヒコウ（牡3・栗東・矢作芳人）が勝利した。1/2馬身差の2着にショウグンマサムネ（牡3・栗東・佐藤悠太）、3着にスタニングレディ（牝3・美浦・高木登）が入った。勝ちタイムは2:14.1（良）。

1番人気で北村友一騎乗、ボンドマティーニ（牡3・栗東・安田翔伍）は4着、2番人気で川田将雅騎乗、メイショウナルカミ（牡3・栗東・安達昭夫）は7着敗退。

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大寒桜賞・テルヒコウと西村淳也騎手

コントレイル産駒

西村淳也騎手騎乗の4番人気、テルヒコウが鮮やかな逃げ切りを決めて2勝目をマークした。道中はスローペースに持ち込み主導権を掌握。向こう正面から徐々にペースを引き上げると、そのまま先頭を譲らず直線へ向いた。最後まで脚色は衰えず、後続の追撃を完封。危なげない逃げ切り勝ちを決めた。同馬はロックバンド GLAY のボーカル・TERU が命名したことでも話題を集めている。

テルヒコウ 4戦2勝

（牡3・栗東・矢作芳人）

父：コントレイル

母：ミッシングリンク

母父：ヴィクトワールピサ

馬主：小田吉男

生産者：天羽禮治