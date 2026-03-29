3月29日、中山競馬場で行われた2R・3歳未勝利（ダ1200m）は、石田拓郎騎乗の14番人気、ガルディーノ（牡3・美浦・新開幸一）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にアンチェーン（牝3・美浦・嘉藤貴行）、3着に1番人気のニンジャトットリ（牡3・美浦・松永康利）が入った。勝ちタイムは1:12.2（稍重）。

2番人気で舟山瑠泉騎乗、ベルオーシャン（牝3・美浦・柄崎将寿）は、4着敗退。

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2万3790円の払戻し

石田拓郎騎乗の14番人気、ガルディーノが波乱を演出した。レースではハイペースで飛ばす逃げを展開。直線に向いてからもしぶとく粘り込む勝負根性を発揮、肉を切って骨を断つと言わんばかりに逃げで、2着以下を1馬身半差振り切った。単勝は2万3790円、3連単は169万1360円の払戻しとなっている。

ガルディーノ 5戦1勝

（牡3・美浦・新開幸一）

父：ダイワメジャー

母：ドロミティ

母父：Pure Prize

馬主：大塚亮一

生産者：村上欽哉