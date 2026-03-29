日本車が華を添えたクラシックカー・ショー

2026年1月中旬にオランダ（ネザーランド）で開かれた、インタークラシックス・マーストリヒト・ショー。今年は「日の出ずる伝説」というサブカテゴリーが設けられ、クラシカルな日本車が、多くのエキゾチック・モデルが並ぶ会場に華を添えた。

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出展者は、自動車博物館から欧州のコレクター、クラシックカーを扱うディーラーまで様々。トヨタ2000GTにダットサン240Z（フェアレディZ）、日産スカイラインGT-R、スバル・インプレッサ22Bなどの名車が、桜の花で飾られたエリアへ集った。



ダットサン240Z（フェアレディZ）と、日本勢で初めてル・マンを制したマツダ787B

日本車へ詳しい現地のマニアを驚かせていたのが、3131台だけ生産された、トヨタ・スポーツ800。ガルウイングの軽自動車、オートザムAZ-1や初代マツダ・コスモ・スポーツなども、知る人は多いとはいえ、注目の的といえた。

2000年のF1マシン、ジョーダン・ホンダや、TWRチームによるマツダRX-7のレプリカなど、レーシングカーも何台か。ル・マン博物館は、日本勢では初めて、1991年のレースを制したマツダ787Bと、1994年に2位に食い込んだトヨタ94C-Vを出展していた。

目玉は車両の販売 来場者は4日間で4万人以上

実は、このショーは車両の販売が目玉。一般の人でも購入できるクラシック・スポーツが、会場のあちこちへ並んでいた。ホンダS600は、2台が売れたそうだ。アウトビアンキA112にジープ・チェロキーなど、通好みのモデルも少なくなかった。

スーパーカーのブースには、オーナーズクラブによる豪華なモデルが。ランボルギーニ・カウンタックやフェラーリ308 GTB「ヴェトロレジーナ」などは、ブランドファンでなくても写真を撮ったはず。他方、BMWやボルボなどは通路へ追いやられていたが。



インタークラシックス・マーストリヒト・ショー 2026の様子

コンクールデレガンスでの優勝車は、フェラーリ250GT SWBとそっくりな、1955年式フィアット 8Vベルリネッタ・スペチアーレ。ブルネイ国王が所有していた、1986年式のランボルギーニLM002「ワゴン」も、比類ないコレクターズモデルの1台だろう。

「興味深いクルマへ情熱を注がれる方が、多く参加してくださいます」。主催する、DDクラシックス社の担当者は話す。今年で31回目を数え、4日間の来場者は4万4000人を超えたという。欧州屈指のカーショーという地位は、当面揺るぎそうにない。

UK編集部の目に止まった貴重な生き残り『シビックCRX』

ここからは、英国編集部の目に止まった展示車を少しご紹介させていただこう。

ホンダ・シビックCRX（1985年式）



ホンダ・シビックCRX（1985年式/日本名：バラードスポーツCR-X）

VTECではないが、1.5Lエンジンを積んだ初代も走りはスリリング。雪が降り錆びやすい環境にある欧州では、貴重な生き残りといえる。走行距離は8万5000kmで状態は素晴らしく、1万9900ユーロ（約360万円）で売りに出ていた（日本名：ホンダ・バラードスポーツCR-X）。

ストッツ・デュプレックス（1971年式）

カーデザイナーのヴァージル・エクスナー氏が手掛けた、1台限りの試作車。4ドアのボディを仕上げたのは、カロッツェリア・パダーネ社だ。レトロなクロームメッキ・グリルに、クリクリ目のヘッドライトが特徴。17万6975ユーロ（約3186万円）なり。



ストッツ・デュプレックス（1971年式）

ポルシェ924（1979年式）

巨大なショーの中で興味をそそられた、お手頃価格の真っ赤なポルシェ。走行距離は4万9039kmとまだまだ短い。1万950ユーロ（約197万円）なら、悩む必要はないかも。



ポルシェ924（1979年式）

NSUスポーツ・プリンツ（1965年式）

レストア間もないクラシックカーをお手頃に探せる機会は、欧州でも貴重。このNSUは、4万ユーロ（約720万円）もの手間がかけられ、数年前に仕上がったという。見事な状態を保っているが、売値はその半額近い2万1500ユーロ（約387万円）とのこと。

撮影：ゲルラッハ・デリッセン（Gerlach Delissen）



NSUスポーツ・プリンツ（1965年式）