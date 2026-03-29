初夏のご褒美時間♡ザジャクソンガーデンのアフタヌーンティーが贅沢すぎる
グラングリーン大阪にあるザジャクソンガーデンから、初夏限定のアフタヌーンティー「EarlySummerPalette」が登場♡コース仕立てで楽しめる贅沢な内容は、日常を忘れてゆったりと過ごしたい日にぴったりです。旬のフルーツや季節の食材をふんだんに使った華やかなスイーツとセイボリーで、初夏の彩りを五感で楽しめる特別なティータイムを体験してみて。
コース仕立てで楽しむ贅沢体験
このアフタヌーンティーは、コース仕立てでゆったり味わえるのが魅力。
最初はフォアグラのテリーヌとオレンジジンジャーソースを合わせたマカロンアミューズからスタートし、期待感を高めてくれます。
続いて登場するティーBOXには、初夏の彩りを詰め込んだスイーツとセイボリーがずらり。
締めには、ふわとろ食感の焼き立てフレンチトーストと出来立てミルクジェラートが登場し、最後まで満足感のあるコースに仕上がっています。
味わいの流れや温度、香りの変化まで計算された、まさに“大人のためのご褒美時間”です♡
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旬を楽しむ華やかなメニュー
ティーBOXの中には、初夏らしい爽やかなスイーツと本格セイボリーがバランスよく揃います。
【BOX内スイーツ】
レモンメレンゲパイジャクソンガーデン風/完熟マンゴーとココナツのタルト/オレンジとパッションフルーツのムース/メロンとミントのブランマンジェ
【BOX内セイボリー】
新玉ねぎのエスプーマとそら豆のスープ/和牛アボカドバーガーwithホワイトチェダーチーズ/ジャンボンペルシエジャクソンガーデンスタイル/天使の海老と日向夏のセビーチェ
さらに、フリーフローで楽しめるティーモクテルも充実。
グリーンブリーズ
ボタニカルガーデン
爽やかな初夏にぴったりのドリンクとともに、優雅な時間を過ごせます♪
記念日を彩る特別サービス
大切な日をより特別にしてくれるサービスも魅力。
BOX下段には「HAPPYBIRTHDAY」や「congratulations」のネオンサインを設置可能。
さらに、フレンチトーストにチョコペンでメッセージを添えるサービスも利用できます（20文字まで・事前予約制・無料）。
特別な演出で、誕生日や記念日がより思い出深いひとときに♡
アフタヌーンティー概要
期間：2026年5月1日（金）～6月30日（火）
予約：事前予約制
時間：11:30／12:00／13:00（※日程により異なる）
料金：アフタヌーンティー 7,500円／1名・シャンパン1杯付プラン 9,100円／1名
※2名1組から利用可能
※貸切営業時を除く
※仕入れ状況により内容変更の可能性あり
初夏の特別なひとときを
ザジャクソンガーデンのアフタヌーンティーは、味わいだけでなく空間や時間そのものを楽しめる贅沢な体験。緑豊かな景色とともに過ごすひとときは、忙しい日常を忘れさせてくれます。自分へのご褒美や大切な人との特別な時間にぴったり♡初夏ならではの美味しさとともに、心満たされる優雅なティータイムをぜひ楽しんでみてください。