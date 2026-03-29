宮城に“ラプラス”コラボルームが誕生へ！ トートバッグやアクスタなど宿泊特典付き
みやぎ応援ポケモンの“ラプラス”とコラボレーションした客室が、6月1日（月）から、宮城・仙台市にあるライフスタイルホテル“OF HOTEL（オブホテル）”に登場。ホテル公式サイトでは、3月26日（木）より、宿泊予約の受付を開始した。
【写真】めっちゃ豪華！ 宿泊特典のオリジナルグッズセット
■2種類のタイプから選べる
今回“宮城の豊かな海や大地の自然の中で、ラプラスと出会う”をコンセプトに展開されるのは、宮城の自然環境や景観、植生をモチーフにしたオリジナルアートとラプラスを組み合わせ、空間全体をデザインしたコラボルーム。
2種類のタイプから選べる客室は、海と波をイメージしたイラストや色彩によって、ラプラスが海で暮らす姿が表現されており、宿泊特典として非売品の「クリアスタンド」、「トートバッグ」、「手ぬぐい」、「ポストカード」、「缶バッジ」も付いてくる。
また、約14m続く廊下全体に松島をはじめとした宮城の自然や風景とラプラスウォールアートが施されたコラボフロアが用意されるほか、館内では旅のお土産にぴったりなコラボレーショングッズも販売される予定だ。
なお、ラプラスは2019年7月よりみやぎ応援ポケモンとして任命。東北地方太平洋沖地震の被災が大きかった沿岸部を中心に「ラプラスに乗って多くの人に旅してもらいたい」という思いを込め選ばれ、県内の観光地を回るなど、PR活動を行っている。
【写真】めっちゃ豪華！ 宿泊特典のオリジナルグッズセット
■2種類のタイプから選べる
今回“宮城の豊かな海や大地の自然の中で、ラプラスと出会う”をコンセプトに展開されるのは、宮城の自然環境や景観、植生をモチーフにしたオリジナルアートとラプラスを組み合わせ、空間全体をデザインしたコラボルーム。
また、約14m続く廊下全体に松島をはじめとした宮城の自然や風景とラプラスウォールアートが施されたコラボフロアが用意されるほか、館内では旅のお土産にぴったりなコラボレーショングッズも販売される予定だ。
なお、ラプラスは2019年7月よりみやぎ応援ポケモンとして任命。東北地方太平洋沖地震の被災が大きかった沿岸部を中心に「ラプラスに乗って多くの人に旅してもらいたい」という思いを込め選ばれ、県内の観光地を回るなど、PR活動を行っている。