女優の田中麗奈（45）が28日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。6歳になる愛娘について語った。

映画デビュー28年になるという田中。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次が「娘さんまだ小さいんですよね」と話を振ると、「そうですね。今幼稚園で」と打ち明けた。

加藤は「どう思ってるんだろう。女優さんっていうのはもう分かっていますよね」と娘が田中を女優であると分かっているかと尋ね、田中は「そうですね。一応説明はしていて。お仕事っていうことではなくて、“ママは今こういう役をやって、こういう役で今日行くんだ”って」と告白した。

加藤は「言うんだ。これ絶対やるわ、娘さん」と田中の娘が女優になりたいと言い出すのではと推測、田中も「小さい時は“女優さんやりたい”って言っていて。おおっ！と思ったんですけれど」と回顧。「じゃあこういう映画見て、こういうの頑張ろうね、みたいな」と英才教育を施そうとしたと語った。

「映画はやはり見てほしいので。スティーブン・スピルバーグの『E.T.』とか、『グレムリン』とか。2、3歳の時からチャップリンとか」と振り返り、加藤は「『独裁者』とか？」と反応。田中は「『独裁者』とかは見せないです」と苦笑いし、「『黄金狂時代』とか。動きがあって、無声映画でおもしろいものを」と明かした。

それでも「ハロウィーンで（チャップリンの仮装を）やるって言った時は、ちょっと止めましたけどね」と苦笑した。

田中は2016年2月に交際半年を経て、5歳年上の医師と結婚。19年12月に第1子女児出産を発表している。