◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島１―０中日（２９日・マツダスタジアム）

中日は、１安打完封負けで１８年以来８年ぶりの開幕３連敗を喫した。

打線は、プロ初先発となった広島の栗林に７回までパーフェクトと完璧に封じられた。８回に、細川がチーム初安打となる中前打で出塁するも、後続が断たれて無得点。二塁すら踏めず。走者1人だけの完封という準完全試合で、さらに９５球のマダックスまで許した。

苦しい展開をベンチから見ていた井上監督は、「絞り球を、絞りきれなかった。カーブやフォークボールに翻弄（ほんろう）されちゃったかな」と元守護神の右腕に脱帽した。

一方で今季初登板初先発の中日・高橋宏も８回６安打１失点（自責０）と好投したが、援護に恵まれずに完投負け。５回までゼロを並べたが、６回２死一、二塁。菊池が放った二塁へのゴロを田中が捕球するも、一塁への送球をサノーが後逸。その間に先制を許し、これが決勝点となった。

３１日からは、本拠地バンテリンドームの開幕カードとなる巨人３連戦を迎える。指揮官は「（開幕カードで先発した）柳、桜井、（高橋）宏斗は、申し分ない仕事をしてくれた。点が取れていたらって話。結果的に負けたたのは、総合的にうちが劣ってしまったということ。ありふれた言葉になっちゃうけど、仕切り直してやっていくしかない」と気持ちを切り替えた。