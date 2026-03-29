「ソフトバンク８-４日本ハム」（２９日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが難敵・日本ハムを蹴散らして開幕３連勝を飾った。

昨季までソフトバンクに在籍し２年連続最多勝を獲得していた日本ハム・有原を攻略した。立ち上がりから四回まで毎回得点。左打者を８人並べた打線が当たった。小久保監督は「今日はヒカル（川瀬晃）ですね。（今季）初スタメンで８番ショートを任せたら本当に機能した打線になった」と目を細めた。

川瀬は二回の第１打席に同点タイムリー。三回の第２打席でも相手を突き放す右前適時打を放った。

投げては２季ぶり登板となったスチュワートＪｒ．が万波、清宮幸にソロを浴びるも５回３失点の投球。「点を取られはしましたが、自分の中では良い感覚で投げることができました。点を取ってもらった直後にすぐに失点してしまったところは反省点ですが、リードを保つことができて良かったです」と振り返る内容で、２４年９月２５日以来５５０日ぶりの白星を挙げた。また、２番手で３回１失点の上茶谷の好リリーフも光った。

前評判の高い日本ハムに３連勝。小久保監督は「もう終わったことなので、気持ちと頭は明後日（３１日）からの楽天戦に向かってます」と気を緩める素振りも見せなかったが、リーグ３連覇へ王者が好発進した。