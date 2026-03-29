爆笑問題太田光（60）が29日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）に生出演。かつて出演していたフジテレビ系「森田一義アワー笑っていいとも!」（1982年10月〜2014年3月）で会ったハリウッドスターについて語った。

太田は「ハリウッドスターも知り合いが相当多いんでね」とジョーク交じりに語った。相方の田中裕二が「多くはないでしょ。知り合いじゃないでしょ」とツッコミを入れた。太田は「“いいとも”に番宣に来た時に…“いいとも”って超有名なハリウッドスターが来日で必ず来るんですよ。で、ハリウッドでは『日本行くのか、じゃ“いいとも”出るんだな』っていうそれぐらい有名だった」と、この日アシスタントに指名されたTBS外山恵里アナにていねいに説明した。

外山アナは「通訳の戸田奈津子さんと一緒にね、出てましたね」と合いの手を入れた。太田は「向こうでは“いいとも”は有名だった、ハリウッドでは」と話すと外山アナは「そうなんですか」と感心した。

田中が「エンディングに来て、本当に30秒ぐらいちょっと宣伝して『いいとも〜』って言って終わっちゃうんだけど。それでも必ず“いいとも”には来る。だから見ただけなら、いろんなハリウッドスター見てますよ」と話した。

太田は、映画「Xメン」シリーズで知られるヒュー・ジャックマンに「日本語を教えた」と自慢して「パイオツ・カイデー」と教えて「キャンペーンで言え、って言ったら他の映画のキャンペーンで『パイオツ・カイデー』って言ってくれた。いい人でしたねー」と思い起こしていた。

田中が「ミッキー・ロークが面白かったんだよね」と話した。太田が「ミッキー・ロークはバドガールを両脇に抱えて、酒飲みながら現れて、ナメてるんだコイツは、べろんべろんなの『ふざけんな』ってオレが言って『ユー、セクシュアルハラスメント』って言ったらキッてにらまれました。あいつとは仲悪い」と話した。